Верховная Рада свергла Черновецкого
14:16, 18 марта 2008Политика
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"За" проголосовали 246 народных депутатов
|Леонид Черновецкий
Как передает корреспондент УНИАН, парламент поддержал постановление о назначении досрочных выборов председателя Киевсовета и Киевского совета. За проголосовало 246 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.
Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов.
За данное постановление проголосовали 155 народных депутатов из фракции БЮТ, 59 – из фракции НУ-НС, 26 – из фракции КПУ и 6 – из фракции Блока Литвина.
Данное постановление предусматривает назначение внеочередных выборов на последнее воскресенье 70-дневного срока со дня вступления в силу этого постановления.
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