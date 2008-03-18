Верховная Рада свергла Черновецкого

Верховная Рада Украины назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент поддержал постановление о назначении досрочных выборов председателя Киевсовета и Киевского совета. За проголосовало 246 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов.

За данное постановление проголосовали 155 народных депутатов из фракции БЮТ, 59 – из фракции НУ-НС, 26 – из фракции КПУ и 6 – из фракции Блока Литвина.

Данное постановление предусматривает назначение внеочередных выборов на последнее воскресенье 70-дневного срока со дня вступления в силу этого постановления.