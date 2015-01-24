Лидер группы "Ляпис Трубецкой" попросил Украину предоставить ему право на постоянное проживание

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры, Михалок объяснил, что поддержка группой «Ляпис Трубецкой» революционных событий в Украине негативно и враждебно воспринимается властью Беларуси и России, которые создают препятствия для полноценного творческого процесса. Поэтому лидер Brutto и его продюсер, не отказываясь от белорусского гражданства, решили получить право на постоянное проживание в Украине.

Читайте такжеБелорусский суд задержал восемь украинских болельщиков (список)По словам Михалка, в 2015 году его группа планирует два всеукраинских концертных тура, запись нового альбома и клипов в Украине.

Кириленко, в свою очередь, обратился с письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой как можно скорее предоставить разрешение на постоянное проживание в Украине Михалку и Азизбекяну.

*** «Ляпис Трубецкой» - белорусская панк-рок-группа, созданная в сентябре 1989 года. В середине 2000-х годов «Ляписы» под руководством Михалка начали выступать с текстами, преисполненными резкой социальной критики. Как следствие, в Беларуси «Ляпис Трубецкой» попал в черный список музыкантов. В 2014 году концерты группы в России отменялись из-за «антироссийских высказываний». «Ляпис Трубецкой» с самого начала поддерживал Революцию достоинства. Песня «Воины света» стала одним из неофициальных гимнов Майдана.