Боевики вновь пытались перейти к наступлению севернее Мариуполя

Российско-террористические войска вновь пытались перейти к наступлению севернее и северо-восточнее Мариуполя.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук, «командование российско-террористических войск после перегруппировки своих формирований, действующих на приморском направлении, снова попыталось перейти к активным наступательным действиям севернее и северо-восточнее Мариуполя, концентрируя свои главные усилия в промежутке между населенными пунктами Чермалык – Павлополь – Сартана. Действующая в данном районе ударная тактическая группа противника координирует свои действия через единый пункт управления с тактической группой, оперирующей непосредственно на Мариупольском направлении. Пункт управления находится севернее Новоазовска».

По данным Тымчука, противник сосредоточил на передовых рубежах около 30 единиц бронетехники (включая 8 танков) в районе Павлополя и до 15 единиц (включая 6 танков) в районе Мариуполя.

Всего на Мариупольском направлении действуют от 800 до 1000 боевиков и российских наемников.

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Непосредственно на границе Украины с Россией в районе Новоазовска сосредоточен резерв российско-террористических войск для восполнения возможных в случае наступления потерь и доукомплектования наступающих тактических групп (в том числе развернуты дополнительные артиллерийские системы, бронетехника и "пехотные" подразделения – в основном боевики, недавно прошедшие подготовку в Крыму и на территории РФ). Общая численность резерва – приблизительно сводная мотострелковая БТГ.