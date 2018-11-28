Швеция призвала РФ немедленно освободить украинских моряков

В Швеции выразили поддержку территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Валльстрём призвала власти Российской Федерации немедленно освободить украинских моряков и судна, захваченные в Керченском проливе.

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Об этом шведский министр написала в микроблоге Twitter по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Вновь подтвердила непоколебимую поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины. Призываю Россию немедленно освободить взятых под стражу украинских моряков и захваченные суда", - отметила Валльстрём.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинское рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).