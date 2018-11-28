Кравчук считает, что военное положение снизит значение Минского процесса

Первый президент Украины считает, что Минский процесс не решает основные вопросы: территории Украины, границы и прекращения войны.

Введение военного положения снизит значение Минского процесса, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, повлияет ли военное положение на Минский процесс, Кравчук ответил: «Повлияет. Я думаю, что Минский процесс, его значение снизится».

По словам Кравчука, в целом он критически относится к Минскому процессу.

Читайте такжеПолитолог оценил назначение переговорщиком в Минске Марчука вместо Кучмы

«Потому что он не решает два основных вопроса: нашей территории, границы и прекращения войны... В Минске какие-то документы принимают, но принимают не на уровне руководителей власти, а на уровне уполномоченных. Эти документы, принятые в Минске, не могут быть представлены на ратификацию парламентов, потому что не имеют высоты статуса. Поэтому Минский процесс - это площадка для переговоров, для выступлений, оценок, а не для принятия исторических решений для Украины», - объяснил Кравчук.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко объяснил необходимость введения в Украине военного положения угрозой полномасштабной войны с Россией. "У нас есть четкие данные, что это (нападение на украинские корабли - УНИАН) только начало", - заявил он.

Также президент продемонстрировал журналистам спутниковые снимки российской военной базы, расположенной в 18 километрах от границы с Украиной от 17 сентября, 24 сентября и в октябре. "Количество танков на базах, расположенных вдоль границы Украины, выросло втрое", - заявил Порошенко.