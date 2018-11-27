Военное положение в Украине введено с 26 ноября – Турчинов

Перед голосованием в парламенте за закон об утверждении указа президента о введении военного положения в Украине отмечалось, что речь идет о введении военного положения с 09.00 28 ноября.

Военное положение в Украине введено с 14.00 26 ноября.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии секретаря Совета безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

"Дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00", - сообщил Турчинов.

Как говорится в пояснительной записке к доработанному законопроекту "Об утверждении указа президента Украины" О введении военного положения в Украине ", обнародованному на сайте Верховной Рады, главе государства "предложено ввести в Украине с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года военное положение ".

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Кроме того, на сайте парламенте в приложении к указу президента отмечается, что глава государства постановил "ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года".

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада приняла закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338). Дата введения военного положения не озвучивалась, но перед голосованием отмечалось, что речь идет о введении военного положения с 09.00 28 ноября.