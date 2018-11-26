Запуск ГБР завершает выполнение Украиной обязательств по безвизу

ГБР начинает полноценную работу уже через год после назначения директора.

Государственное бюро расследований (ГБР) официально начинает свою работу с 27 ноября, сообщает официальное издание "Урядовый курьер".

Создание ГБР является последним невыполненным условием Плана по либерализации визового режима Украины с Европейским союзом. После запуска ГБР, запланированным на 27 ноября, выполнение Украиной своих обязательств по либерализации визового режима перед ЕС будет завершено.

В объявлении, опубликованном в газете в пятницу, директор ГБР Роман Труба сообщает о начале деятельности Государственного бюро расследований с 27 ноября 2018 года как центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Ранее в ноябре Роман Труба сообщал, что на 27 ноября запланировано назначение 295 следователей ГБР и принятие присяги. Среди них - 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР. Меропритие состоится в Украинском доме в Киеве.

В Госбюро указали, что в центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.

ГБР начинает полноценную работу уже через год после назначения директора. По словам Романа Трубы, согласно законодательству, обязательным условием начала работы Бюро является комплектация его кадрового состава нем менее чем на 30%. И это условие уже выполнено. Первые расследования стартуют в ближайшие дни.

Верховная Рада приняла Закон о формировании ГБР 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.

ГБР, наряду с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), стала еще одним правоохранительным органом, запущенным с нуля. Создание Бюро является одним из условий предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине, а также частью реформы прокуратуры, поскольку ГБР забирает у нее функцию досудебного расследования.