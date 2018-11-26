В районах, близких к Крыму, есть признаки потери госуправления - постпред президента в АР Крым

По его мнению, введение военного положения поможет органам военного управления навести там порядок.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин рассказал, что в районах, приближенных к Крыму, есть признаки потери государственного управления, и введение военного положения поможет органам военного управления навести там порядок.

Об этом пишет "Прямой". "Есть закон, который определяет режим военного положения. И после того, как он будет введен, я уверен, что органы военного управления наведут порядок. В частности в тех районах, приближенных к Крыму, где мы имеем признаки потери государственного управления, о чем мы уже докладывали президенту Украины. Мы видим эту и много других составляющих гибридной агрессии РФ против нас. Возможно в этих районах, наконец, будет наведен порядок", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью «севшего на мель» танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16.00.

Во время заседания СНБО Порошенко анонсировал проведение консультаций относительно ситуации вокруг акта агрессии РФ в районе Керченского пролива с международными партнерами, в том числе с руководителями международных организаций.