В НАТО отреагировали на захват Россией украинских кораблей

В Североатлантическом альянсе отреагировали на нападение флота России на украинские военные корабли, призвав РФ немедленно обеспечить ВМС Украины беспрепятственный доступ к портам.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее навигационные права в ее территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море согласно международному праву", - заявила пресс-секретарь Альянса.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь". Для этого россияне перегородили движение под Крымским мостом танкером.