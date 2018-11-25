В АП прокомментировали российскую агрессию на Азове

Агрессивные действия РФ потребуют решительного осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, заявили на Банковой.

Последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС ВС Украины - акт агрессии, направленный на целенаправленную эскалацию Россией ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом вечером 25 ноября заявила в пресс-службе администрации президента Украины по агрессивных действий РФ в акватории Азовского моря, пишет УП.

Читайте такжеРоссийские военные захватывают украинские катера, которые выходят из Керченского пролива

"Осуждаем грубое нарушение Россией норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву за попытку присвоить украинский акваторию и запретить свободное движение украинских и международных судов. Агрессивные действия РФ требуют решительного осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включая санкции", - заявили в АП.

В администрации сообщили, что с этой целью президент Украины Петр Порошенко находится в непосредственном контакте с руководством ЕС и НАТО.

"Глава государства поручил МИД оперативно проинформировать страны G7 и членов Совета Безопасности ООН о преступных действиях российской стороны в Азово-Керченской акватории и в районе Черного моря, а также инициировать рассмотрение данного вопроса в рамках ООН и ОБСЕ", - отметили в Администрации президента.

Также в АП сообщили, что Украина вместе с группой стран ЕС, США, Канадой и другими партнерами, разработала проект резолюции ООН по милитаризации Россией АР Крым и Азовского моря, которая будет рассмотрена Генеральной Ассамблеей ООН уже в декабре.