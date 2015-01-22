Москва пытается силой добиться согласия ЕС на невыполнение Минских соглашений - эксперты

Об этом пишут эксперты польского Центра восточных исследований (OSW, Варшава) в специальном обзоре, которым располагает УНИАН.

Аналитики отметили, что активизация боевой действий в Донецкой и Луганских областях наступила после того, как ЕС отказался от встречи на уровне глав государств в "нормандском" формате без прогресса в исполнении Минских протоколов.

"Кремль пришел к выводу, что только угроза серьезного обострения конфликта, ответственность за которое возложена на Киев, поможет выйти из глухого политического угла и убедит ЕС, включая Германию, согласиться на невыполнение Россией Минских договоренностей", - отметили они.

Эксперты отметили, что, несмотря на официальную риторику, Москва не заинтересована в полном выполнении подписанных в Минске протоколов, а именно - вывода сепаратистами тяжелого вооружения, создание зоны безопасности на общей границе с Украиной и международный мониторинг ее.

Читайте такжеЗахарченко заявил о планах боевиков "отодвинуть линию фронта" от Донецка"Цель России, которая стоит за сепаратистами, заставить ЕС, в первую очередь, Германию, согласиться на участие в мирном саммите в Астане без предварительных условий (реализации Минских договоренностей) и заставить Киев - при поддержке западных государств - начать процесс политического решения конфликта на невыгодных для Украины началах, которые, например, предоставляли бы контролируемой сепаратистами части Донбасса право автономии", - написали они.

Аналитики также отметили, что постепенное замораживание конфликта в регионе, которое имеет место с сентября 2014 года и сопровождается прекращением финансирования Киевом, невыгодно Москве, поскольку ограничивает ее возможности влияния на украинскую власть.

Как сообщал УНИАН, больше недели назад пророссийские боевики активизировали атаки на позиции украинских военных, несмотря на соблюдение Украиной условий объявленного еще в сентябре перемирие.

21 января МИД Германии сравнил интенсивность последних боевых действий на Донбассе с теми, которые имели место в августе прошлого года.