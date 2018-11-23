МИД выразил решительный протест из-за незаконного визита Путина в Крым

Украинские дипломаты назвали этот визит грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с незаконным визитом президента этой страны Владимира Путина в украинский Крым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на временно оккупированную территорию Украины – в Автономную Республику Крым и город Севастополь.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 года президента РФ В.Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины – в Автономную Республику Крым и город Севастополь", - заявили в МИД.

"Украина считает этот визит, как и любые другие не согласованные с украинской стороной так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и город Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных принципов и норм международного права, обязательств по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия", - отметили дипломаты.

В этой связи во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что АР Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах.

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"Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деяниям Российской Федерации, в том числе путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введения санкций против РФ как государства-оккупанта", - отметили в МИД.

Поэтому Министерству иностранных дел РФ направлена соответствующая нота протеста.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября руководство РФ во главе с президентом Владимиром Путиным прибыло в оккупированный Крым для обсуждения «будущего России».

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент РФ проведет в оккупированном Крыму расширенное заседание президиума Госдумы по основным направлениям деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Он пояснил, что будет обсуждаться указ Путина «О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

По словам Пескова, сегодня в Крыму Путин с главами российских регионов, вице-премьером, руководителями ведомств и министерств обсудит выполнение намеченных задач по реализации «планов по стратегическому развитию России».

Как сказал Песков, «до сегодняшнего заседания в гостинице «Мечта» накануне уже встретилось руководство России для обсуждения этого вопроса в рабочих группах, а сегодня продолжится работа под руководством Путина».

Кроме того, по его словам, после этого заседания Путин «наверное задержится» и проведет серию встреч с членами правительства и вице-премьерами и руководством администрации.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Крым – это грубое нарушение международного права, но от этих визитов полуостров российским не станет.