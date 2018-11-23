Четверо депутатов просят не учитывать их голоса за госбюджет-2019

Парубий обнародовал соответствующие заявления.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обнародовал заявления четырех народных депутатов об отзыве их голосов из-под решения о голосовании за поддержку закона о государственном бюджете на 2019 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, это депутаты от «Оппозиционного блока» Дмитрий Добкин, Татьяна Бахтеева, Владимир Гусак и Юрий Мороко. Как известно, только эти четверо депутатов от «Оппоблока» проголосовали за бюджет на следующий год. Их заявления передал в президиум ВР член этой фракции Юрий Воропаев.

По словам Парубия, эти депутаты в своих заявлениях просят не учитывать их голоса.

При этом причины отзыва голосов не были озвучены. Когда Парубий называл фамилии депутатов, премьер-министр Украины Владимир Гройсман продемонстрировал удивление.

Как известно, за принятие закона о государственном бюджете на 2019 год проголосовали 240 народных депутатов. Отзыв этих четырех голосов не ставит под сомнение принятие решения, тем более, что соответствующая процедура четко не выписана в регламенте ВР.