New York Times: Новый бюджет Украины разблокирует перечисление транша МВФ

Киеву нужны деньги для стабильности в год выборов, но у них есть политическая цена.

Украинские депутаты приняли государственный бюджет на 2019 год, сделав важный шаг для разблокирования транша от МВФ на 3,9 миллиардов долларов. И эти деньги очень нужны Киеву для преодоления турбулентности избирательного года.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что точные детали окончательной версии бюджета пока не обнародованы. Но премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что документ будет отвечать всем требованиям МВФ. В частности, дефицит бюджета Украины не должен превышать 2,3%.

«Мы начали много процессов, реформ и преобразований», - сказал Гройсман депутатам перед голосованием после рабочей ночи.

«Бюджет страны – ключевой инструмент для выполнения этих задач. 2019-й будет годом турбулентности, и мы должны гарантировать стабильность», - добавил он.

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На прошлой неделе Гройсман сказал журналистам Reuters, что надеется получить транш от МВФ в декабре после принятия бюджета, что также откроет дорогу для перечислений от других доноров, в том числе от ЕС и Всемирного банка. Украине нужны деньги МВФ и других международных организаций для обеспечения стабильности, поскольку в ближайшие два года ей придется иметь дело с ростом долгового бремени, а также пройти через парламентские и президентские выборы в 2019-ом.

Однако, транш МВФ имеет политическую цену. Правительство было вынуждено повысить цены на газ для населения примерно на четверть, чтобы убедить фонд перечислить очередную часть помощи. Этот шаг вызвал критику со стороны оппозиции во время парламентских дебатов. В четверг Верховная Рада также утвердила Оксану Маркову на посту министра финансов. Она фактически занимала эту должность с июня. Ее окончательное назначение может подать позитивный сигнал инвесторам о том, что текущая политика продолжится.

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Маркова, как и Гройсман, и глава Нацбанка Украины, говорила о необходимости продолжить сотрудничество с МВФ, который поддерживал на плаву украинскую экономику после российской аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. Однако, выплаты траншей фактически были заморожены с апреля 2017 года, поскольку украинские успехи в реформах сильно замедлились, а правительство отказывалось поднимать цены на газ.