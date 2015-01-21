Порошенко поддержал идею создания русскоязычного телеканала в Европе

Президент Петр Порошенко поддерживает инициативу по созданию в рамках Европейского Союза общеевропейского русскоязычного телеканала, передает 5 канал.

Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 21 января.

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"Последнее решение, когда Европейский Союз готов был обсудить создание панъевропейского русскоязычного канала, чтобы дать российскому зрителю возможность получить альтернативную точку зрения - это было бы очень важно в нашей борьбе за "головы" европейцев, за их поддержку", - отметил президент.

Также в своей речи Петр Порошенко поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.