Генпрокуратура хочет возобновить расследование по украденным «киотским деньгам»

Финансирование работ на сумму свыше 200 млн гривен происходило за счет продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках «Киотского протокола».

Генпрокуратура добилась в Верховном суде пересмотра решения о закрытии уголовного производства № 42015000000000207 по факту хищения экс-нардепом Юрием Ива нющенко денежных средств в размере 204,6 млн гривен, выделенных на утепление 38 объектов социальной сферы в Луганской области.

Об этом стало известно из постановления Верховного суда.

26.02.2013 ГП «Госэкоинвест» заключило договор № 2339/06 с ООО «Карпатыбудинвест» на утепление фасадов школ и больниц, однако работы фактически либо вообще не были выполнены, либо в незначительном объеме. Компани я «Карпатыбудинвест» принадлежала семье Юрия Иванющенкоопосредованно через лондонские компании. Также бизнес-партнер Иванющенко Иван Аврамов в интервью изданию «Forbes-Украина» подтвердил информацию о том, что компания принадлежит ближайшему соратнику Виктора Януковича. Данный эпизод присвоения денежных средств Юрием Иванющенко лег в основу уголовного производства № 42015000000000207 от 21.02.201 5. Впрочем, 27 января 2016 определением следственного судьи Соломенскогосуда Киева уголовное производство было закрыто по причине недостаточной доказательной базы и превышения сроков расследования с момента оглашения Иванющенко подозрения в совершении преступления. Ныне Генпрокуратура добивается пересмотра решения о закрытии дела.

Финансирование работ на сумму свыше 200 млн гривен происходило за счет продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках «Киотского протокола». В 2009 году Украина продала свою квоту японским компаниям на 440 млн евро и на 30 млневро Министерству окружающей среды, сельскохозяйственных и морских дел Испании.

Помимо присвоения Иванющенко вышеуказанных 204,6 млнгривен, в период с 01.01.2012 по 01.04.2013 ГП «Госэкоинвест» заключило с рядом других компаний договоры на утепление фасадов социально важных объектов в размере 1 млрд 746 млнгривен. Тем не менее, победителями торгов оказались предприятия с признаками фиктивности, часть из которых впоследствии передали подряды все тому же «Карпатыбудинвест».

Хищение 1 млрд 746 млн гривен «киотских денег» расследуется в рамках уголовного производства № 32013110090000107 от 10.04.201 3. Недавно пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган сообщила о промежуточ ных результатах в расследовании. В частности, по факту хищения 12 млн гривен, которые были выделены для утепления школ и детских садов на территории Николаевской, Запорожской и Харьковской областей, было сообщено о подозрении бывшему директору ГП «Госэкоинвест» и двум руководителям субъектов хозяйственной деятельности.