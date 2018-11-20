Коломойский о втором сроке Порошенко: такого быть не может

Бизнесмен уверен, что в марте выберут другого кандидата.

Бизнесмен Игорь Коломойский не вернется в Украину, пока в стране не сменится власть.

Об этом он рассказал в интервью для программы "KishkiNa", пишет ТСН.

Бывший совладелец национализированного "Приватбанка" опасается, если он приедет в Украину, то ему со стороны власти могут либо запретить, либо существенно осложнить выезд за границу. Однако, уверен, что после выборов президента ситуация изменится.

"Уже недолго осталось. Сколько терпеть еще - пять месяцев осталось", - отметил Коломойский.

На замечание ведущей Сони Кошкиной, что возможно нынешний президент останется на второй срок, бизнесмен ответил категорически.

"Нет-нет-нет, такого быть не может. Ну как такое может быть. Если такое произойдет, я скажу, что я вообще ни в чем не разбираюсь, тогда я уйду на пенсию окончательно", - сказал Коломойский.

На уточнение ведущей, исключает ли Коломойский, что Петр Порошенко повторно станет президентом, ее собеседник ответил: "Процентов на 99".

"Есть тысяча и одна причина, почему так не должно произойти. Не хочу поливать его грязью, он президент, его избрал народ... Не хочу давать оценок его человеческим качествам, кроме одного – я считаю, что во всей своей политической карьере на посту президента, я бы охарактеризовал это правление двумя словами – полная аморальность. То есть любые события он старается превратить в плюсы своей политической карьеры. Это то, с чем я не могу мировоззренчески согласиться", - пояснил Коломойский, и заметил, что если Порошенко останется еще на пять лет, то "надо будет менять стратегию".