Женщины-нардепы в новой Раде создают законы активнее мужчин - исследование

Таковы переданные агентству УНИАН результаты анализа состава и работы парламентариев, проведенного Гражданской сетью ОПОРА на основе официальных данных сайта Верховной Рады.

Женщины «отвечают за гуманитарный блок работы Верховной Рады Украины, более выступают и активнее приобщаются к созданию законопроектов. Если анализировать деятельность депутатов по состоянию на 17 января 2015 года, то депутаты-женщины вдвое чаще приобщались к законотворческой деятельности, чем мужчины. Так, в среднем одна женщина была автором или соавтором законопроектов в 15 случаях, тогда как мужчина - в 7. Так же больше у женщин и выступлений (3,24 в среднем на одну женщину против 2,51 выступления у мужчины). Однако женщины-депутаты подготовили меньше запросов. Из расчета на одну депутатку пришлось лишь 0,18 запросов, в то время как на депутатов-мужчин - 0,33», - говорится в исследовании.

Лидерами в написании законопроектов являются депутаты от «Народного фронта» Елена Ледовских и Елена Бойко. Они более 440 раз выступали в авторстве или соавторстве законопроектов. Как отмечают в ОПОРЕ, связано это с тем, что эти депутаты являются членами Комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, который занимается назначением местных выборов, и, соответственно, подавляющее большинство наработок этих депутатов - законопроекты, связанные с назначением тех или иных выборов.

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Больше всего выступлений в парламенте - у членов фракции «Батькивщина» Александры Кужель (26 выступлений) и Юлии Тимошенко (17 выступлений).

В целом же в нынешнем парламенте 50 женщин или 11,85% от общего состава. Это наибольшее количество женщин среди всех предыдущих созывов ВР (в первом созыве было всего 13 женщин, а в седьмом - 43). Однако, как отмечают в ОПОРЕ, до общеевропейского показателя еще далеко, ведь в среднем по Европе показатель участия женщин в политике составляет 23,4%.

Среди 50 женщин 15 избраны от «Блока Петра Порошенко», 12 - от «Народного фронта», 12 - от «Самопомочи» (одна из них - Оксана Сыроед, заместитель председателя ВР, - уже внефракционная), 5 - от «Батькивщины», трое - от «Радикальной партии» и «Оппозиционного блока».

Если анализировать количество женщин в процентном отношении по фракциям, то лидерами являются «Самопомич» - 34% женщин. Во фракции «Народного фронта» 15% женщин, отмечает ОПОРА.