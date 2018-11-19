Эрдоган назвал "Турецкий поток" историческим проектом, который даст импульс для развития Евросоюза

Он подчеркивает, что Турция не поддается транзитным рискам, а Россия - очень важный поставщик природного газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал газопровод «Турецкий поток» в обход Украины историческим проектом, который даст импульс для развития Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Стамбуле на церемонии завершения прокладки морской части газопровода, которая транслировалась на телевидении.

По словам Эрдогана, «Турецкий поток» важен для отношений Россия - Турция, а также «с геополитической точки зрения», и он имеет «историческую значимость».

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«Газопровод важен не только для нас, но и для наших соседей. Половину газа мы планируем поставлять в Европу, и европейские страны также получат новый импульс. Турция сможет удовлетворить потребность газа в Европе в полном объеме», - сказал Эрдоган.

Он заметил, что Турция не подвержена транзитным рискам, а Россия – очень важный поставщик природного газа в Турцию.

«Турецкий поток» - проект газопровода из России через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая 2017 года. В соответствии с планами «Газпрома», обе нитки газопровода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.