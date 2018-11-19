Теплокоммунэнерго надо вернуть в коммунальную собственность городов - НФ

Попытки некоторых политиков обвинить в проблемах с отоплением президента или премьер-министра – это предвыборный обман.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, комментируя ситуацию с отоплением в городе Смела на Черкасщине.

"Попытки обвинить в проблемах с отоплением "Коболева, Гройсмана и Порошенко" - это примитивная предвыборная ложь. На самом деле, большие долги за газ перед "Нафтогазом" есть только у 22-х из более 1100 теплокоммунэнерго, которые работают на газе. Конечную ответственность за отопление и горячую воду всегда несли органы местного самоуправления", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что именно исполкомы местных советов определяют поставщиков услуг отопления и горячего водоснабжения. А городские головы должны урегулировать ситуации, когда поставщики собирают или не собирают платежи с населения, но не платят "Нафтогазу" за потребленный газ.

"Если мэр не может решить эту ситуацию - он должен заблаговременно, до отопительного сезона, принимать меры. Правительства Яценюка и Гройсмана провели реформу децентрализации, которая существенно расширила полномочия местных общин и резко увеличила их финансовые возможности. Кроме того, первый этап "газовых " реформ" Яценюка создал дополнительные механизмы защиты от долговой проблемы", - отметил руководитель фракции.

Вместе с тем, как подчеркнул Максим Бурбак, главной причиной долгов за газ является коррупция в частных облгазах, большинство из которых до сих пор принадлежат Фирташу.

Облгазы фактически разворовывают деньги, уплаченные за газ потребителями – вместо того, чтобы платить "Нафтогазу". Одним из вариантов эффективного решения долгового кризиса является возвращение теплокоммунэнерго к коммунальной собственности городов, где они работают. В таком случае местные общины смогут напрямую контролировать использование платежей населения", - подчеркнул Максим Бурбак.