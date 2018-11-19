Зеленский придумал лозунг для президентских выборов - СМИ

Также известно, что представители комика втайне разворачивают предвыборные команды по регионам

Известный украинский комедийный актер, продюсер и телеведущий Владимир Зеленский всерьез начал подготовку к избирательной президентской кампании.

Такое сообщение опубликовал портал LIGA.net со ссылкой на собственные источники. Известно, что представители Зеленского оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом − "Я не шучу".

Более того, теперь премьера третьего сезоне сериала "Слуга народа", в котором Зеленский играет главную роль – ставшего президентом страны учителя истории Василия Голобородько, перенесена на март 2019-го – как считают эксперты, явно специально и поближе к концу президентской кампании.

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Также известно, представители Зеленского активничают в регионах Украины и собирают предвыборные команды, стараясь соблюдать секретность. Предполагается, что большую часть политсилы комика, партии "Слуга народа", составят представители партии "УКРОП".

Напомним, ранее Зеленский рассказал о том, собирается ли он идти в президенты

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