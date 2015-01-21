Нардеп: Решение о военном положении уже готовы. Но пока не время

Об этом он сказал в интервью 5 каналу во вторник вечером, пишет Украинская правда.

"Что даст военное положение? С точки зрения мобилизации - ничего. С точки зрения наличия танков у нас... Если мы объявим военное положение, у нас что больше танков станет?" - сказал Пашинский.

"Нам МВФ как воюющей стране скажет, что денег не дадим, потому что есть устав Международного валютного фонда. Мы очень нуждаемся сейчас в финансовой помощи", - добавил он.

В то же время, по словам Пашинского, уже все необходимые решения для объявления военного положения есть, они "подписаны и запечатаны в конверты".

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"Если не дай Бог, в Черниговской области или в Харьковской появится хоть одна батальонно-тактическая группа, будет объявлена война России, но это не тот сценарий, о котором мы должны мечтать", - сказал он.

Спикер АТО Андрей Лысенко во вторник вечером сообщил, что российские регулярные войска атаковали украинских военных на севере зоны АТО.

"Вопреки предварительным договоренностям, украинские военные подразделения были атакованы на севере зоны АТО со стороны регулярных военных формирований вооруженных сил России", - сказал он на экстренном брифинге.

По его словам, продолжаются ожесточенные бои в районе 29-го и 31-го блокпостов (неподалеку от н.п. Крымское) на Бахмутской трассе.