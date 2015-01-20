Печерский райсуд Киева вынес решение о взятии под стражу Колобова

22:04, 20 января 2015
Политика
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Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины 19 января принял постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова.

Фото УНІАН

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Избрание указанной меры пресечения дает законные основания следователям Генпрокуратуры для обращения в Генеральную прокуратуру РФ с запросом о выдаче (экстрадиции) Колобова.

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