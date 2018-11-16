Зеленский впервые прокомментировал свой президентский рейтинг (видео)

Социологи "выводят" Зеленского во второй тур президентских выборов.

Шоумен Владимир Зеленский впервые прокомментировал рейтинги вероятных кандидатов на президентских выборах.

Согласно последним социологическим исследованиям, он занимает второе место и выходит во второй тур вместе с Юлией Тимошенко, говорится в сюжете ТСН.

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Журналисты застали его во время репетиции "Женского квартала" и расспросили, как он относится к результатам соцопроса и собирается ли идти на выборы. "По поводу второго места: бороться, так бороться!", - смеется шоумен. И сразу же добавляет: "А чего здесь бояться? У меня второе, у Тимошенко - первое. Хорошая драка! Поэтому я, как мужчина, настоящий, просто обязан пропускать пока женщин вперед".

На уточнение, что он не желает говорить всерьез и раскрывать, действительно ли будет баллотироваться, Зеленский ответил: "У каждого человека должны быть тайны. Иначе кто он". Шоумен дал понять, что сейчас занят своей работой. "Сейчас у меня "Лига смеха", "Вечерний квартал", сейчас я присутствую на репетиции, работаю с прекрасными дамами. Женщины – лучший электорат! А тем более – красивые и с чувством юмора".

Об участии в выборах Зеленский пообещал дать ответ в будущем. "Это оставим на будущее, если можно. В любом случае, это мое решение, личное", - пояснил он.