Яценюк: ВР сначала рассмотрит закон про Кабмин, а уж потом отставку Черновецкого

Завтра Верховная Рада первым вопросом будет рассматривать законопроект о Кабинете министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что вторым вопросом предусматривается заслушивание отчета ВСК по Киеву. А.ЯЦЕНЮК еще раз подчеркнул, что он как киевлянин поддерживает проведение досрочных выборов мэра Киева, но как председатель парламента будет настаивать на том, чтобы процедура принятия данного решения происходила в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины.

«Если мы отправим незаконно в отставку мэра Киева, то завтра кому-то захочется незаконно отправить правительство в отставку», - заметил А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул: «Я буду стоять исключительно в пределах закона». Председатель ВР также отметил, что завтра предусматривается заслушать отчет ВСК по Киеву, а после отчета – принять решения относительно «соответствующего акта ВРУ о досрочном прекращении полномочий и досрочных выборах». А.ЯЦЕНЮК добавил, что это состоится при условии, «если на это есть соответствующие законные основания».