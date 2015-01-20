Минтранс потратит более полумиллиона гривень только на обслуживание собственных лифтов

ГП «Укрсервис Минтранса» 15 января заключило соглашение с ГП «Элвит-лифт» на обслуживание лифтов в здании Министерства инфраструктуры по пр.Победы, 14 в 2015 году стоимостью 588 тыс. грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут Наші гроші.

В 28-этажном здании Минтранса 10 лифтов, на обслуживание которых будут тратить 49 тыс. грн. ежемесячно. - в среднем почти 5 тыс грн. на один лифт.

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Для сравнения: Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского 2 января заключила соглашение с ООО «Буттекс» на обслуживание семи лифтов на сумму 237 тыс. грн. - в среднем 2,8 тыс грн. в месяц за один лифт. Деньги выделены на обслуживание лифтов в зданиях по пр-т 40-летия Октября, 3 и ул. Владимирская, 62 - из них два лифта рассчитаны на 24 этажа, один на 20, остальные имеют меньшее количество остановок.