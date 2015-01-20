В США думают над переброской своих войск в Восточную Европу

Задачей учений является демонстрация приверженности США своим обязательствам в рамках НАТО по защите стран-членов НАТО, сообщает Голос Америки.

Министр иностранных дел Латвии приветствуя начало учений заявил, что сотрудничество с силами США и НАТО является сигналом России , что страны Альянса работают как одна команда и готовы к вызовам в том числе военного характера.

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Командующий Американскими силами в Европе генерал Бен Ходжес рассказал, что в связи с сокращением сил США в Европе, США рассматривают возможность перебросить часть своих сил в страны Восточной Европы.

"В прошлом году было принято решение оставить технику в Европе, это более 200 единиц техники в том числе танков. Решение о том, где они будут размещаться пока не принято. Часть техники останется на американской базе в Германии. Но мы рассматриваем варианты разместить часть из них в Латвии, Литве, Эстонии, Румынии, Болгарии", - отметил Ходжес.