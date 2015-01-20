Предмет с российской символикой на месте теракта в Харькове оказался игрушкой для аукциона

Об этом hromadske.tv рассказала харьковский волонтер Мила Мілович.

«Ту игрушку, девушка делала для аукциона, чтобы деньги к АТО передать. Отдала ее девушке, которая была на суде. Очевидно, та ее потеряла», - объяснила она ситуацию.

По словам волонтера, игрушка имеет название «Вудувата» и предназначена для втыкания иголок.

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Как сообщал УНИАН, 19 января около 18:50 неподалеку от здания Московского районного суда Харькова произошел взрыв. В результате взрыва были травмированы 14 человек. Всем им была предложена госпитализация.

Перед взрывом в суде закончилось заседание по делу проукраинского активиста, участника АТО Михаила Соколова, которого обвиняют в незаконном хранении оружия. На судебном заседание по этому делу присутствовали активисты «Правого сектора», которые поддерживают Соколова.

Предварительная квалификация преступления - террористический акт.