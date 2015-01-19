Польша назначит правительственного уполномоченного по поддержке реформ в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Копач заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Арсением Яценюком после межправительственных консультаций сегодня в Киеве.

«Мы все знаем, и мы все согласились, что очень важным является время для внедрения реформ. И поэтому я приняла решение о назначении уполномоченного правительства по вопросам координации действий, которые поддерживают реформы в Украине. Благодаря этому наша помощь будет эффективнее», - сказала она.

Кроме того, Копач отметила, что главы правительств договорились создать Украинско-польский совет обмена.

Читайте такжеПольша предоставит Украине 10-летнюю программу кредитования на €100 млн«Мы в будущем создадим польско-украинский совет обмена молодежью... Такой обмен молодежью - это лучшая наша инвестиция в будущее», - добавила глава польского правительства.

Также, по ее словам, Польша представила украинским партнерам расширенную стипендиальную программу.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в военно-технической сфере, международной безопасности, вопросы малого приграничного движения и др.