Псевдовыборы на Донбассе: рокировка кремлевских марионеток

«Выборы», которые не имеют никакой юридической силы, Украина уже назвала сознательным шагом России к обострению ситуации на Донбассе. В ЕС и США также осудили это действо и заявили, что оно является нарушением Минских договоренностей.

Собственно, понимая, что реакция мира будет именно такой, РФ попыталась легитимизировать «выборы» путем приглашения на них «независимых международных наблюдателей» - давно известных фриков из ЕС, к которым и без участия псевдовыборах на Донбассе есть множество вопросов.

Например, один из них, 48-летний депутат горсовета немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурерлетом текущего года уже получил 7 месяцев условного срока за фальсификацию выборов в своем городе.

Не менее одиозными можно считать и «наблюдателей» из Франции. Так, экс-депутат французского парламента Тьерри Марианидва года назад посещал и Крым, причем, даже возглавлял «делегацию».Его коллега, экс-глава французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен также ранее незаконно побывал в аннексированном Россией Крыму, а своих симпатий, известный своей активной поддержкой РФ, он никогда и не скрывал.

С эйфорией наблюдали за «народным волеизъявлением» и другие любители русского мира из Германии, Греции, Финляндии и Бельгии. Не говоря уже о представителях таких демократических, но не признанных в мире республик, как Южная Осетия и Абхазия…

Всех этих«высоких гостей», под дирижирование помощника президента России Владислава Суркова,пытались поразить небывалой явкой – по информации российских прокремлевских СМИ, она была невероятно высокой, более 80%.

Правда, о том, как такую «явку» удалось обеспечить, российская пресса умалчивает. Зато местные жители не скрывали своего недовольства в соцсетях. Учитывая, что «выборам» грозил массовыйигнор, боевикам «ДНР» и «ЛНР» пришлось прибегнуть к угрозам. В частности, по информации Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на местные предприятия направляли вооруженных людей, которые требовали от руководителей обеспечить ту самую явку «для картинки». «Заходят к руководителям и приказывают в принудительном порядке, сколько людей должно быть, говорят, какие санкции будут. Санкции - тюрьма или еще хуже», - отметил Лисянский.

По словам спикера Минобороны Дмитрия Гуцуляка, явка была обязательна и для работников бюджетной сферы. «Им отправляли смс-сообщения с угрозами увольнения с рабочих мест в случае отказа от голосования и неявки на избирательные участки», - сообщил он.

«Картинку» российским СМИ обеспечивали и более простыми манипуляциями. К примеру, в Луганске вместо 5-6 участков в каждом районе, как это происходило до оккупации, открывали всего один. Это провоцировало на входе очереди. А российская пресса захлебывалась от счастья, описывая желание луганчан проголосовать за загодя определенного Кремлем кандидата.

Еще одна примитивная «технология» оккупантов – параллельно проводить «выборы» и продуктовые ярмарки.

«Ходить на такие выборы, значит, признать себя придурком», - писали в комментариях жители Донецка в соцсетях.

В Луганске и вовсе не стали заморачиваться – просто пообещали первым трем сотням «избирателей» пополнить счета мобильных телефонов…

«Эти «выборы» нужны РФ для легитимации кажущейся власти своих агентов на оккупированной территории. Это то же самое, что и «выборы» 3 ноября 2014 года. Предыдущие «руководители» Захарченко и Болотов, судя по всему, не оправдали доверия Кремля и были ликвидированы. Только в так называемой ДНР, по данным СБУ, было украдено 24 млрд российских рублей... То есть, эти «выборы» имеют внутреннее значение для стабилизации оккупационного режима», - считает политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Впрочем, такими примитивными манипуляциями добиться желаемого России будет довольно трудно. Ведь в Украине вовсе не забыли, кто такие Денис Пушилин и Леонид Пасечник – новые «вожди» фейковых республик, до сегодняшнего дня существующих только благодаря военной и финансовой поддержке России.

Так, «политический путь» уроженца Макеевки Дениса Пушилина, которому Сурков накануне «выборов» пообещал личное покровительство,начался еще в Украине. Но сразу не задался. В частности, еще в 2012 году он сделал попытку прорваться в Верховную Раду по одному из мажоритарных округов, но с треском провалился, не набрав даже 1% голосов. После такого провала не удивительно, что уже через год, во время Евромайдана, у Пушилина начался крен в сторону России и карьерный взлет. Сначала – участие в сепаратистских движениях, получение первой «должности» (Пушилинстал заместителем «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева). Продвижение «по службе» до сопредседателя «Народного фронта Новороссии» и оседлание потоков российской «гуманитарки». Далее – спикерство в «Верховном совете «ДНР»»…

Но главным «достижением» Пушилина, пожалуй, можно считать тот факт, что в 2014 году он стал представлять «ДНР» на переговорах в Минске. В этом качестве он запомнился тем, что, преимущественно, угрожал Украине возобновлением полномасштабных боевых действий по всей линии соприкосновения. В этой связи, к слову, не очень верится, что Пушилин может стать тем человеком, представляющим оккупантов, кто действительно будет соблюдать режимы тишины, а также возьмется разблокировать обмен пленными.

И, наконец, апофеоз «карьеры» - и.о. «вождя» «ДНР» вместо почившего после взрыва в кафе «Сепар» Александра Захарченко. Хотя, по словам экс-руководителя боевиков на Донбассе Игоря Гиркина (Стрелкова), такой взлет Пушилина связан с тем, что он очень покорен советнику президента РФ Владиславу Суркову. «Очень много людей действительно считали, что хуже Захарченко быть не может… Но Пушилин - человек, который не просто жулик, а жулик-жулик, абсолютно продажная проститутка», – сказал Стрелков.

Гораздо менее примечательной можно считать карьеру нового главаря «ЛНР» Леонида Пасечника. До своего похода в «большую политику» фейковой республики, этот деятель отметился тем, что много лет проработал в Службе безопасности Украины. После начала российской агрессии на Донбассе перебежчик Пасечник считался едва ли не правой рукой ликвидированного с этой должности «главы «ЛНР»» Игоря Плотницкого. Но, судя по всему, отношения их расстроились. Плотницкий после «отставки» скрывается где-то в России. А Пасечник, по согласованию с кремлевскими кураторами, возглавил псевдореспублику.

Любопытно, что ни луганчане, ни донетчане своих новых «главарей» всерьез не воспринимают.

Впрочем, понимание того, что на фейковых выборах «победят» те, кого назначит Москва, жителям оккупированных территорий пришло задолго до выборов. «Его тупо пролоббирует Москва. Ибо им выгоден этот пассивный индюк без мнения», - писали еще в начале осени пользователи в городскихпабликах Донецка.

«Всем и так ясно, кто выиграет. Может, не стоит тратить деньги и время на проведение выборов?», - вторили дончанамлуганчане.

А, учитывая анамнез «пациентов», ожидать чего-то кардинально другого, кроме как дальнейшего загнивания, жителям оккупированных территорий вряд ли придется. «Жители Донбасса, к сожалению, и дальше продолжат жить в информационной блокаде и большинство из них, хоть и испытывают стокгольмский синдром и осознают, что попали в заложники ситуации, но психологически уже не способны бороться», - говорит политолог, руководитель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

Кроме того, по его словам, несмотря на то, что «выборы» не замаранных в крови, в отличие их предшественников, персонажей как Пушилин и Пасечник нужны России чтобы разыгрывать карту послабления санкций, Кремль может получить обратный эффект. «Россия прекрасно понимает, что после скандалов со странами, которые они видели в качестве союзников, вопрос отмены санкций в ближайшее время не решится. И единственный выход – легитимизация главарей псевдореспублик, на которых переложили всю ответственность за происходящее на Донбассе. Судя по реакции мировых лидеров, этот вариант не сработал. Но Кремль будет и дальше действовать в этом направлении, так как ему очень важно устраниться из переговорного процесса, чтобы получить возможность снять международные санкции», - говорит эксперт.

В пользу этого мнения свидетельствует и тот факт, что украинская часть Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе уже потребовала созвать заседание ТКГ в связи с проведением незаконных псевдовыборов на оккупированных территориях Донбасса.«Мы требуем немедленного внеочередного созыва ТКГ. И обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе», - говорится в заявлении группы, опубликованном на странице вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко.

Но, как уточнила УНИАН Геращенко, ответа на это обращение фни от представителей России, ни от представителей ОБСЕ, несмотря на обеспокоенность происходящим, пока не последовало.

Анастасия Заремба