Вехи недели. Битва за ДАП, сдвиг неприкосновенности и солидарность по-украински

Обострение ситуации на Донбассе стало логичным продолжением отказа Кремля от участия в переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины. Судя по действиям боевиков и поддерживающих их российских военных, Владимир Путин решил повысить ставки, продемонстрировав способность принудить мировое сообщество к пересмотру Минских договоренностей. Иных логичных причин активизации сепаратистов на Донбассе практически нет. И удар «Града» по маршрутке с мирными людьми на блокпосте возле Волновахи, и ожесточенная схватка за Донецкий аэропорт, свидетельствуют об агрессивных планах России в отношении Украины. Украина ответила на активизацию агрессора решением о новых волнах мобилизации, благодаря которым Вооруженные Силы должны вырасти до четверти миллиона человек.

Хотя экономические санкции Запада оказывают на российскую экономику более весомое влияние, чем ожидалось, Владимира Путина это не останавливает. Как показывает практика, изменить российский подход способен только адекватный ответ украинских военных. Показательно, что именно после контрудара в районе Донецкого аэропорта, российский МИД объявил об «отвергнутом Порошенко мирном плане Путина» и призвал к соблюдению Минских договоренностей. Понятно, что на Смоленской площади предпочитают умалчивать о том, что Россия игнорировала договоренности, достигнутые в столице Беларуси, практически с момента их подписания.

В воскресенье на марши солидарности с погибшими от рук террористов в украинских городах вышли десятки тысяч людей. Уже звучат голоса о том, что масштаб акции выглядит несопоставимым с Маршем солидарности в Париже. Но давайте не забывать, что недавние теракты в Париже стали серьезным потрясением для французского общества и Европы в целом, а на нашей земле больше года продолжается глубочайший кризис. Однако это не оправдывает того факта, что в Киеве протест против терроризма президент и премьер выражали на Майдане, а братья Кличко (один из которых – мэр столицы) – на Михайловской площади. Похоже, не все отечественные политики осознают, что солидарность означает единство действий.

В парламенте попытались провести перезагрузку 16 января. Год назад в этот день руками огульно голосовали за утверждение драконовских законов, а уже в минувшую пятницу в повестку дня Верховной Рады восьмого созыва был внесен президентский законопроект об отмене депутатской и ограничении судейской неприкосновенности. За его принятие к рассмотрению проголосовали 297 законодателей, но эта приближенность к размеру конституционного большинства никого не должна вводить в заблуждение.

Во-первых, слуги народа лишь направили законопроект на экспертизу в Конституционный Суд, во-вторых, из шести парламентских фракций на выборы с лозунгом отмены депутатского иммунитета шли только «Самопомич» и «Батькивщина». При этом соратники Юлии Тимошенко вполне прогнозируемо будут настаивать и на отмене президентской неприкосновенности. Глава государства еще имеет возможность сыграть на опережение, предложив законопроект, регулирующий процедуру импичмента, без которого борьба за лишение депутатов иммунитета может оказаться малоэффективной.

Впрочем, неприкосновенность депутата для парламентской коалиции – скорее, среднесрочная, чем актуальная проблема. Куда важнее для правящей коалиции навести порядок в собственных рядах и определить реальность коалиционного соглашения. Юрий Луценко заявил, что заседание совета коалиции прошло, но подробностями с прессой никто из его участников делиться не стал. Придется подождать до начала февраля, когда парламент возобновит работу в пленарном режиме.

Евгений Магда