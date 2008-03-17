Ющенко: коалиция должна назначить внеочередные выборы мэра Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что депутаты коалиции должны выполнить обязательства перед избирателями, и принять закон о назначении внеочередных выборов в Киевский городской совет и Киевского городского председателя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня во время традиционной еженедельной встречи с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Среди главных вопросов, которые обсуждались во время сегодняшней встречи, - повестка дня работы Верховной Рады Украины на пленарную неделю с 18 по 21 марта.

Президент отметил, что начало работы Верховной Рады после длительного, лишенного здравого смысла противостояния, вселяет оптимизм относительно ее плодотворной законотворческой работы и надежду на выполнение демократическими силами обязательств перед избирателями. «Потерянное время необходимо наверстать за счет интенсивной, четко организованной работы парламента, что необходимо зафиксировать в повестке дня следующей пленарной недели», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что парламенту уже завтра необходимо рассмотреть и принять в первом чтении законопроекты, предусмотренные соглашением о создании Коалиции демократических сил в парламенте VI созыва. В первую очередь, речь идет о законопроектах о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены неприкосновенности народных депутатов Украины); о внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (относительно отмены неприкосновенности народных депутатов Украины, а также отмены льгот и компенсаций для народных депутатов Украины); о Кабинете министров Украины; об оппозиции; об императивном мандате; о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно назначения внеочередных выборов в Киевский городской совет и Киевского городского председателя) и о проектах соответствующих постановлений Верховной Рады Украины.

«Коалиционное соглашение должно выполняться во всей своей полноте, а не избирательно, в угоду текущим политическим интересам. Потому парламент должен принять все 12 законов, по которым существует договоренность, засвидетельствованная подписями сторон», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Участники встречи также обсудили вопрос внесения изменений в государственный бюджет Украины на 2008 год. В первую очередь, речь шла об улучшении бюджетного финансирования ряда важных для государства сфер, в частности, обороны, государственного телерадиовещания, улучшении финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», строительстве доступного жилья и др.

Кроме того, обсуждались итоги переговоров представителей НАК «Нафтогаз Украины» и РАО «Газпром» об обеспечении газом украинских потребителей в 2008 году.

Отдельное внимание было уделено ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов и вопросу подготовки и проведения Ежегодного собрания Совета управляючих Европейского банка реконструкции и развития.

Также руководство государства обсудило вопрос подготовки Украины к Бухарестскому саммиту НАТО.

Во встрече приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО, председатели депутатских Фракций блоков Юлии Тимошенко и «Наша Украина - Народная Самооборона» Иван КИРИЛЕНКО и Вячеслав КИРИЛЕНКО, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Кабинете министров Александр ШЛАПАК, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.