"Они набрали "жирка": историк назвал причины обострения польско-украинских отношений

Ученый полагает, что обе страны накаляли обстановку и столкновение было неизбежно.

Взаимоотношения между Украиной и Польшей сейчас переживают один из наиболее непростых периодов в истории.

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Об этом заявил журналист и историк Вахтанг Кипиани. И одна, и другая страна сделала свой негативный вклад в дестабилизацию отношений между соседями, сказал эксперт во время чата в "Главреде".

"Украинско-польские отношения сегодня переживают худшую фазу за последние четверть века. Есть ли здесь наша вина? Наверное. Есть ли здесь вина нынешней польской власти? Однозначно. Польша является успешным примером модернизации. Когда они набрали "жирка", то появились возможности и появились старые комплексы по поводу "старшего брата". Но мы тоже выросли за это время. И удар был неизбежен", - констатирует спикер.

По словам Кипиани, Польша чтит и уважает свою историю без оглядки на соседние государства. Поэтому аналогичным образом должна поступать и Украина, даже если это кому-то не нравится.

"Мы имеем право на собственную перспективу видения любых исторических событий и фигур. Я люблю Польшу, часто бываю в Варшаве и вижу у канцелярии премьер-министра памятник Дмовскому (кто не знает - погуглите). Это расист, антисемит и одновременно один из идеологов польской идеи. Нравится ли мне этот монумент? Нет. Имеют ли они право его установить? Конечно. Поэтому в Украине будут те памятники, улицы, и та историческая политика, которую мы себе определим", - подытожил историк.