"Народный фронт" осудил проведение Кремлем фейковых “выборов” в ОРДЛО

Кремль сознательно и цинично срывает даже призрачные шансы реализации Минских договоренностей.

Политическая партия "Народный фронт" осуждает очередную провокацию Кремля на оккупированной части украинской территории, которая в этот раз осуществляется в виде так называемых "выборов" в ОРДЛО.

Как отмечается в заявлении на сайте партии, правовое значение этого фейка - ничтожное.

Сам замысел, тем временем, свидетельствует о намерении Путина обострять ситуацию и агрессивно давить на международное сообщество.

"Кремль сознательно и цинично срывает даже призрачные шансы реализации Минских договоренностей. Российский режим вызывающе показывает, что его главная цель - шантаж Украины и Запада", - говорится в заявлении.

Новый виток агрессии Москвы, как отмечается, также заключается в активизации всей своей внешней агентуры.

"Кремль готовит реванш и делает особый расчет на вмешательство в наши будущие выборы и избирательные процессы по всей Европе и, среди прочего, избрание нового Европейского парламента", - подчеркнули в партии.

Партия "Народный фронт" призывает политические силы в Украине, а также всех международных партнеров категорически осудить очередную провокацию Кремля на Донбассе.

"Надо прекратить верить в иллюзии каких-либо договоренностей с Путиным. Нельзя умиротворять убежденного преступника. Только масштабное и солидарное влияние на Кремль способно остановить агрессора от враждебных выпадов против всего свободного мира", - подытожили в НФ.