Историк объяснил, как избавиться от инфекции "русского мира"

Нужно выработать свой иммунитет от "русского мира", считает Вахтанг Кипиани.

Идея построения "русского мира" до сих пор не похоронена, причем эта инфекция живет и в Украине, и в российском обществе, заявил журналист и историк Вахтанг Кипиани.

"Не уверен, что в принципе ее там (в РФ, - ред.) можно преодолеть. Но можно выработать свой иммунитет, что, собственно, и происходит, и не болеть", - подчеркнул он во время чата в "Главреде".

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Историк отметил, что корни этой проблемы следует искать не только в истории, но и в конкретной политике и национальных интересах, как их понимают нынешние властители РФ.

"Пока Россия будет болеть этим (а это будет долго), мы должны внимательно читать Хвылевого и "Геть від Москви" на всех парах и на всех фронтах", - добавил Кипиани.