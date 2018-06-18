Тимошенко напрасно давит на совесть непотопляемых членов ЦИК ?

Тимошенко напрасно давит на совесть непотопляемых членов ЦИК ?

16:13, 17 марта 2008
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Сколь бы ни стремилась Тимошенко посадить ЦИК на «короткий поводок» и под угрозой лишения теплого места оперативно «выбивать» из них необходимые ей решения, ничего из этого не выйдет...

Шаповал
Представители БЮТ опять пытаются «давить на совесть». На сей раз объектом приложения педагогических талантов блока имени премьер-министра стал глава Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал. Дошло до того, что сама Юлия Владимировна открытым текстом предложила «человеку Ющенко» в ЦИК добровольно подать в отставку. В связи с «неспособностью провести заседание и принять нормальные законные решения», как выразилась премьер.

Ситуация остро напоминает недавние события вокруг несостоявшейся отставки главы Фонда госимущества Валентины Семенюк, на место которой претендовал бютовец Андрей Портнов. Прослеживается и еще одна аналогия: массированные призывы представителей Кабмина Тимошенко и ее же блока к киевскому мэру Леониду Черновецкому добровольно освободить кресло мэра, пока его не «ушли» поневоле.

Во всех трех случаях СМИ буквально завалены воззваниями тимошенковцев к порядочности, чести и совести, гражданскому долгу и т. д... И в то же время представители блока рассказывают о «неугодных» такое, что совершенно неясно к чему там взывать… Разве что судить и сажать. В том случае, если хоть часть озвученных обвинений – правда.

Андрей Портнов
Разумеется, БЮТ крайне раздражает невозможность заменить депутатов-перебежчиков в Киевраде новыми. Тимошенко открыто обвиняет Шаповала в том, что он «сознательно» блокирует работу комиссии. Саму комиссию в который уж раз косят разнообразные хвори. Бютовец Портнов в пятницу в эфире «Свободы» на Интере обвинил ЦИК в том, что одно из ее заседаний было отменено на основании «поддельного» постановления Радивиловского районного суда Ривненской области. Среди прочего была упомянута поддельная печать. И что примечательно, ни один из присутствовавших в зале нардепов (как из числа коалиции, та и из оппозиции) не додумался в ответ указать на то, что глава Центризбиркома не обязан быть экспертом-криминалистом и, следовательно, не может отличить на глаз подлинную печать от поддельной.

В понедельник масла в огонь подлили глава Секретариата Президента Виктор Балога, обвинив Юлию Тимошенко в том, что она «по сути угрожает судьям Конституционного суда, то есть давит на них, не скрываясь». Столь резкую отповедь вызвало заявление главы правительства о намерении добиваться увольнения судей КС в связи со все тем же «делом» об императивном мандате для депутатов местных советов, из-за которого БЮТ на ножах с Центризбиркомом. 

Однако, в данной ситуации представляется, что обе стороны совершенно напрасно нагнетают обстановку. Сколь бы ни стремилась Тимошенко посадить ЦИК (вместе с КС и прочими госорганами) на «короткий поводок» и под угрозой лишения теплого места оперативно «выбивать» из них необходимые ей решения, ничего из этого не выйдет. И не потому, что Юлия Владимировна и ее блок не стараются…

Закон Украиныо Центральной избирательной комиссии выписан таким образом, что и ЦИК, и каждый ее член отдельно взятый, фактически непотопляемы. Для досрочного прекращения полномочий члена ЦИК необходима, так сказать, «добрая воля» самого члена комиссии. Для вступления в законную силу обвинительного приговора относительно члена ЦИК требуется, как минимум, доказать его вину в каком-либо преступлении. Нарушение присяги в законе вообще никак не конкретизировано, так что совершенно непонятно, что тут имеет в виду Фемида и как надо доказывать, что подобный факт в принципе имел место. Невозможность исполнения обязанностей по состоянию здоровья? Весьма сомнительно. Особенно если учесть тот факт, что даже фотографии регулярно хворающих центризбиркомовцев буквально пышут здоровьем. О вероятности признать членов ЦИК недееспособными, без вести пропавшими или (упаси Боже) мертвыми, даже говорить не приходится. А что касается достижения 65-летнего возраста, так сами же политсилы, по квоте которых и был назначен нынешний состав Центризбиркома, гордились, вот, мол, какой молодой и перспективный состав подобрался! Так что сидеть им до конца семилетнего срока как миленьким…

Разве что Президент воспользуется предоставленным ему в 2005 году правом и внесет в ВР «мотивированное» – это в законе подчеркнуто особо – представление на досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК.

Но даже если он вдруг (хотя с чего бы?) и сделает что-либо подобное, парламенту придется поднапрячься и принять решение конституционным большинством – тремя сотнями голосов! А пупок у Верховной Рады не развяжется? С учетом-то недавних и последних событий… Тем более что даже резко сменившая за последнее время свое отношение к Центризбиркому Юлия Тимошенко (говорят же, что от любви до ненависти – всего один шаг) «своих» людей в ЦИК, то есть назначенных по квоте БЮТ, лишать полномочий не собирается. Потому как они «честно ходят на заседания ЦИК и голосуют в соответствии с законами и Конституцией».

Юлия Тимошенко
Кстати, имей Юлия Владимировна хоть одно законное основание, давно бы уже тепло распрощалась со всеми неугодными ей членами комиссии. Безо всяких попыток апеллировать к совести и прочим весьма шатким материям.

Да в придачу к этому есть еще и прецедент, созданный не без участия Рады предыдущего созыва: формирование Центризбиркома исключительно из кандидатов от представленных в парламенте партий. И тут тоже, как ни крути, а кворума в ЦИК делегаты от коалиции не набирают.

В Секретариате Ющенко на всякий случай заговорили о том, что в вопросах формирования ЦИК лучше было бы отказаться от принципа партийных квот … Объясняют это необходимостью сделать так, чтобы политсилы не имели влияния на ЦИК, и, следовательно, не могли использовать «своих» представителей для влияния на Центризбирком. Пусть даже на уровне «есть работа – нет работы». Вместе с тем, судя по тону заявления Игоря Пукшина, заместитель Балоги не слишком-то верит в искренность заявлений Шаповала о якобы грядущей его добровольной отставке…

Когда-то у нас в стране был один министр (он, собственно, и сейчас министр.) И этот министр довольно долго и очень вслух не собирался работать в «чужом» правительстве. Но потом Президент его очень хорошо попросил, и министр остался. Значит, когда надо, и только исключительно необходимых в своей нынешней должности госслужащих Президент умеет просить очень убедительно.

Елена Перегуда

 

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