Тимошенко напрасно давит на совесть непотопляемых членов ЦИК ?

Представители БЮТ опять пытаются «давить на совесть». На сей раз объектом приложения педагогических талантов блока имени премьер-министра стал глава Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал. Дошло до того, что сама Юлия Владимировна открытым текстом предложила «человеку Ющенко» в ЦИК добровольно подать в отставку. В связи с «неспособностью провести заседание и принять нормальные законные решения», как выразилась премьер

Ситуация остро напоминает недавние события вокруг несостоявшейся отставки главы Фонда госимущества Валентины Семенюк, на место которой претендовал бютовец Андрей Портнов. Прослеживается и еще одна аналогия: массированные призывы представителей Кабмина Тимошенко и ее же блока к киевскому мэру Леониду Черновецкому добровольно освободить кресло мэра, пока его не «ушли» поневоле.

Во всех трех случаях СМИ буквально завалены воззваниями тимошенковцев к порядочности, чести и совести, гражданскому долгу и т. д... И в то же время представители блока рассказывают о «неугодных» такое, что совершенно неясно к чему там взывать… Разве что судить и сажать. В том случае, если хоть часть озвученных обвинений – правда.

Разумеется, БЮТ крайне раздражает невозможность заменить депутатов-перебежчиков в Киевраде новыми. Тимошенко открыто обвиняет Шаповала в том, что он «сознательно» блокирует работу комиссии. Саму комиссию в который уж раз косят разнообразные хвори. Бютовец Портнов в пятницу в эфире «Свободы» на Интере обвинил ЦИК в том, что одно из ее заседаний было отменено на основании «поддельного» постановления Радивиловского районного суда Ривненской области. Среди прочего была упомянута поддельная печать. И что примечательно, ни один из присутствовавших в зале нардепов (как из числа коалиции, та и из оппозиции) не додумался в ответ указать на то, что глава Центризбиркома не обязан быть экспертом-криминалистом и, следовательно, не может отличить на глаз подлинную печать от поддельной.

В понедельник масла в огонь подлил и глава Секретариата Президента Виктор Балога, обвинив Юлию Тимошенко в том, что она «по сути угрожает судьям Конституционного суда, то есть давит на них, не скрываясь». Столь резкую отповедь вызвало заявление главы правительства о намерении добиваться увольнения судей КС в связи со все тем же «делом» об императивном мандате для депутатов местных советов, из-за которого БЮТ на ножах с Центризбиркомом.

Однако, в данной ситуации представляется, что обе стороны совершенно напрасно нагнетают обстановку. Сколь бы ни стремилась Тимошенко посадить ЦИК (вместе с КС и прочими госорганами) на «короткий поводок» и под угрозой лишения теплого места оперативно «выбивать» из них необходимые ей решения, ничего из этого не выйдет. И не потому, что Юлия Владимировна и ее блок не стараются…

Закон Украиныо Центральной избирательной комиссии выписан таким образом, что и ЦИК, и каждый ее член отдельно взятый, фактически непотопляемы. Для досрочного прекращения полномочий члена ЦИК необходима, так сказать, «добрая воля» самого члена комиссии. Для вступления в законную силу обвинительного приговора относительно члена ЦИК требуется, как минимум, доказать его вину в каком-либо преступлении. Нарушение присяги в законе вообще никак не конкретизировано, так что совершенно непонятно, что тут имеет в виду Фемида и как надо доказывать, что подобный факт в принципе имел место. Невозможность исполнения обязанностей по состоянию здоровья? Весьма сомнительно. Особенно если учесть тот факт, что даже фотографии регулярно хворающих центризбиркомовцев буквально пышут здоровьем. О вероятности признать членов ЦИК недееспособными, без вести пропавшими или (упаси Боже) мертвыми, даже говорить не приходится. А что касается достижения 65-летнего возраста, так сами же политсилы, по квоте которых и был назначен нынешний состав Центризбиркома, гордились, вот, мол, какой молодой и перспективный состав подобрался! Так что сидеть им до конца семилетнего срока как миленьким…

Разве что Президент воспользуется предоставленным ему в 2005 году правом и внесет в ВР «мотивированное» – это в законе подчеркнуто особо – представление на досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК.

Но даже если он вдруг (хотя с чего бы?) и сделает что-либо подобное, парламенту придется поднапрячься и принять решение конституционным большинством – тремя сотнями голосов! А пупок у Верховной Рады не развяжется? С учетом-то недавних и последних событий… Тем более что даже резко сменившая за последнее время свое отношение к Центризбиркому Юлия Тимошенко (говорят же, что от любви до ненависти – всего один шаг) «своих» людей в ЦИК, то есть назначенных по квоте БЮТ, лишать полномочий не собирается. Потому как они «честно ходят на заседания ЦИК и голосуют в соответствии с законами и Конституцией».

Кстати, имей Юлия Владимировна хоть одно законное основание, давно бы уже тепло распрощалась со всеми неугодными ей членами комиссии. Безо всяких попыток апеллировать к совести и прочим весьма шатким материям.

Да в придачу к этому есть еще и прецедент, созданный не без участия Рады предыдущего созыва: формирование Центризбиркома исключительно из кандидатов от представленных в парламенте партий. И тут тоже, как ни крути, а кворума в ЦИК делегаты от коалиции не набирают.

В Секретариате Ющенко на всякий случай заговорили о том, что в вопросах формирования ЦИК лучше было бы отказаться от принципа партийных квот … Объясняют это необходимостью сделать так, чтобы политсилы не имели влияния на ЦИК, и, следовательно, не могли использовать «своих» представителей для влияния на Центризбирком. Пусть даже на уровне «есть работа – нет работы». Вместе с тем, судя по тону заявления Игоря Пукшина, заместитель Балоги не слишком-то верит в искренность заявлений Шаповала о якобы грядущей его добровольной отставке…

Когда-то у нас в стране был один министр (он, собственно, и сейчас министр.) И этот министр довольно долго и очень вслух не собирался работать в «чужом» правительстве. Но потом Президент его очень хорошо попросил, и министр остался. Значит, когда надо, и только исключительно необходимых в своей нынешней должности госслужащих Президент умеет просить очень убедительно.

Елена Перегуда