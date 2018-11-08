Парубий рассказал, сколько не доплатили депутатам-прогульщикам в этом году

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что прилагает все усилия, чтобы парламент работал.

В этом году народным депутатам-прогульщикам не выплатили более 15 млн грн зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он отметил, что прилагает все усилия, чтобы Верховная Рада работала, чтобы депутаты присутствовали в сессионном зале.

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По словам Парубия, депутатов нельзя заставить ходить на пленарные заседания, и есть только один механизм воздействия - невыплата им части зарплаты в связи с отсутствием на заседаниях.

Он отметил, что с января по сентябрь 2018 года было сэкономлено 15 млн 826 тыс. 585 грн - именно такую сумму не выплатили депутатам, которые прогуливали заседания.