Парубий рассказал, сколько не доплатили депутатам-прогульщикам в этом году
15:48, 08 ноября 2018Политика
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что прилагает все усилия, чтобы парламент работал.
По словам Парубия, депутатов нельзя заставить ходить на пленарные заседания / фото УНИАН
В этом году народным депутатам-прогульщикам не выплатили более 15 млн грн зарплаты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Он отметил, что прилагает все усилия, чтобы Верховная Рада работала, чтобы депутаты присутствовали в сессионном зале.
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По словам Парубия, депутатов нельзя заставить ходить на пленарные заседания, и есть только один механизм воздействия - невыплата им части зарплаты в связи с отсутствием на заседаниях.
Он отметил, что с января по сентябрь 2018 года было сэкономлено 15 млн 826 тыс. 585 грн - именно такую сумму не выплатили депутатам, которые прогуливали заседания.
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