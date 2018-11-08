Дочь нардепа Березкина заявила о распространении в СМИ ложной информации

Виктория Березкина сообщила, что находится в Австрии на лечении и в НАБУ об этом знают.

Дочь депутата Верховной Рады Станислава Березкина - Виктория, сообщила, что покинула Украину в связи с необходимостью медицинского обследования и на данный момент находится в Австрии, о чем официально проинформировала как представителей НАБУ, так и Соломенский районный суд города Киева.

Об этом она рассказала на своей странице в Фейсбук после того, как некоторые СМИ распространили информацию о том, что она сбежала в Монако, чтоб избежать задержания.

«Узнала из публикаций в украинских СМИ о том, что я «сбежала» в Монако от НАБУ. Дорогие журналисты, сообщаю специально для Вас, во-первых, я не убегала ни от НАБУ, ни от ГПУ, ни от другого государственного органа! Когда узнала о том, что проводятся следственные действия при участии моих родственников - сразу же связалась с детективом и сообщила о своём текущем месте пребывания и целях поездки за границу», пишет на своей странице в Facebook Березкина.

Дочь нардепа сообщила, что, начиная с 23 октября, она находится в Австрии, в г. Вена, где проходит медицинское обследование.

Березкина допускает, что фейк на счёт Монако распространили с целью, оживить интерес к забытой теме.

«Не исключаю, что это место было избрано неизвестными мне людьми з целью придания некой «пикантности» информационному поводу и оживления интереса к уже забывающейся теме невозврата кредита группой компаний «Креатив».

Также Березкина выложила сканы документов, которые были отправлены в НАБУ и в Соломенский районный суд города Киева.

«Дабы упредить какие-либо спекуляции на тему «убегала от следователей в богатое Монако» делюсь с вами фотографиями документов, которые подтверждают мое милое общение с детективом», пишет на своей странице в Facebook Березкина.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) ведет расследование относительно хищения 20 миллионов долларов в "Ощадбанке". По данному уголовному производству были задержаны 10 человек, которым уже сообщили о подозрении. Это должностные лица "Ощадбанка" и бывшие бенефициары группы компаний "Креатив».