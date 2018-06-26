Украинский интерес. Думы о финансах, шантаж по-русски и европейская подмога

Судя по последним маневрам на международной арене, Украине не угрожает дефолт, независимо от состояния государственных финансов. Бюджет-2015 остается далеким от идеального, но в вопросе усмирения кредиторов активно будет звучать политическая составляющая. В Киеве уже неделю работает миссия МВФ, чутко прислушивающегося к пожеланиям США, а директор-распорядитель Фонда Кристин Лаггард призвала расширить круг кредиторов нашей страны. Впрочем, это не означает, что правительство Яценюка не получит очередную порцию финансовых ресурсов из-за рубежа. В этом аспекте выглядит показательным, что тема Украины постоянно звучит в двусторонних диалогах лидеров «Большой семерки».

Прилетел в Киев и Джордж Сорос. Судя по тому, что всемирно известный финансист никуда не спешил и постарался встретиться с максимальным количеством VIP-персон в украинской столице, он всерьез рассчитывает на нашу страну. Не в финансовом смысле, а в плане персонального участия в амбициозном проекте «Украина, догоняющая Европу». От его успеха наибольшие дивиденды может получить именно наша страна, конечно, в том случае, если власть будет нацелена на реальные преобразования. Времени доказать серьезность своих намерений у руководства Украины осталось не так уж много, и давать ей шанс на переэкзаменовку страны Запада вряд ли намерены.

Москва всячески подталкивает «братский» украинский народ к капитуляции на милость Путина. Тот несколько недель водил за нос европейских политиков и Нурсултана Назарбаева, но так и не рискнул согласиться на переговоры об урегулировании на Донбассе. Вместо жеста доброй воли Украина получила обстрел автобуса с мирными жителями возле Волновахи и ожесточенные штурмы Донецкого аэропорта, ставшего символом стойкости и возрождения украинской армии. Дмитрий Медведев решил потребовать от Украины 3 миллиарда долларов, которые Россия выдала Виктору Януковичу в декабре 2013-го. Интересно, как Москва сможет аргументировать это требование, если министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Украина аккуратно обслуживает этот кредит?

Лишено логики и поведение «Газпрома», председатель правления которого Алексей Миллер в ультимативной форме предложил представителю Евросоюза Марошу Шефчовичу за несколько лет подготовить инфраструктуру для приема природного газа из Турции и Греции, избранных Кремлем в качестве заменителей Украине. В Старом Свете не торопятся реагировать на этот авантюрный выпад ставленника Путина, поскольку Россия является далеко не единственным поставщиком углеводородного сырья в страны Европейского Союза. Видимо, продолжающееся падение стоимости нефти серьезно деморализовало российское руководство, пытающееся сохранить хорошую мину при плохой игре.

Европейский Союз по итогам 2014 года стал основным торговым партнером, и этот факт является важным аргументом для сторонников евроинтеграции Украины. Европейский парламент принял весьма позитивную для нашей стране резолюцию, в которой четко звучат проукраинские нотки, и предложено расширить санкции против России. Стремление левых (практически поголовно пророссийских) депутатов выхолостить суть резолюции не увенчалось успехом, с другой стороны, ДНР и ЛНР не были признаны террористическими организациями вопреки надеждам официального Киева. Необходимо понимать, что в Старом Свете не готовы к слишком резким движениям. Бальзамом на раны Украины стало заявление многократно обвинявшейся в мягкости по отношении к России Федерики Могерини, заверившей, что ЕС и через тысячу лет не признает незаконную аннексию Крыма.