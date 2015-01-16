На Харьковщине из-за выстрела загорелись цистерны с топливом – бизнесмен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в «Фейсбук» написал харьковский бизнесмен, волонтер, соучредитель благотворительного фонда «Мир и порядок», который занимается помощью украинской армии, Всеволод Кожемяко.

«Только что в Харьковской области, Балаклейском районе, на станции Шебелинка был совершен очередной теракт. Предположительно, из гранатомета был произведен выстрел по цистерне с топливом. Горят уже три цистерны, состав насчитывает 50 цистерн. Сами понимаете, чем грозит. Все службы подключены, пытаются отцепить горящие цистерны от состава», - написал Кожемяко около 21:45.

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В пресс-службе прокуратуры Харьковской области корреспонденту УНИАН подтвердили факт пожара, однако подчеркнули, что в настоящее время однозначно утверждать, что произошел теракт, рановато.

«Пожар есть. Непонятно, почему загорелось. Горит несколько цистерн. Сейчас пытаются потушить», - сказали в пресс-службе прокуратуры.