В оккупированном Крыму скрываются почти сто судей - Минюст

Такие данные Министерства юстиции Украины озвучены во время совещания президента Украины Петра Порошенко с руководителями фракций Верховной Рады.

Об этом сообщает Крим.Реалії со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отметил Порошенко, «заказчики, организаторы и исполнители этих преступлений скрылись за пределами Украины и на оккупированных территориях».

Именно поэтому, подчеркнул глава государства, создана правовая база для заочных судебных процессов над теми преступниками, которые находятся в международном розыске.

Читайте такжеПорошенко призвал ускорить расследование убийств на Майдане15 января Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается возможность заочного судебного производства в отношении подозреваемых и обвиняемых лиц, находящихся в международном розыске или скрывающихся на оккупированной территории в Крыму или в зоне проведения АТО.

В конце февраля - начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя состоялся так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым.

После этого США и Европейский союз ввели ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.