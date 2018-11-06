Рада сегодня рассмотрит законопроекты о противоминной деятельности (трансляция)

Также сегодня повторно, с предложениями президента, планируется рассмотреть закон о частной детективной деятельности.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит 4 законопроекта о противоминной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, также в блоке нацбезопасности и обороны законопроект о прилегающей зоне Украины и законопроект, касающийся инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы.

Среди прочего сегодня для включения в повестку дня сессии планируется законопроект о внесении изменений в закон о Государственном бюджете Украины на 2018 год по финансовому обеспечению Конституционного суда Украины.

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Также сегодня парламент будет рассматривать блок вопросов аграрной политики.

Среди прочего сегодня планируется переименовать ряд населенных пунктов и внести изменения в административно-территориальное устройство нескольких областей.

Кроме того, сегодня повторно, с предложениями президента, планируется рассмотреть закон о частной детективной деятельности.