Архивные данные: в Донбассе ОУН боролась за Украину до середины 50-х

“По Донецкой области созданы значительные формирования ОУН. Установлено: в Мариуполе ОУН насчитывала до 300 человек...” “В Днепропетровской области во втором квартале 1944 года арестованы 711 националистов, в третьем – 744”... СБУ продолжает рассекречивать архив КГБ относительно деятельности национально-освободительного движения в Украине.

13 марта состоялись очередные общественные слушания, посвященные деятельности Организации украинских националистов (ОУН) на Юге и Востоке Украины. Представляем наиболее интересные выступления.

Владимир Сергийчук, профессор, доктор исторических наук: Уже первый программный документ ОУН, которая была создана в Вене в 1929 году, содержал одно из главных заданий организации – возрождение Украинского самостоятельного соборного государства.

ОУН думала не только о Галичине или Волыни, которые входили в состав Польши. Но и о всей Украине и готовилась к распространению своих идей на юг и восток. Этой проблематике большое значение уделял Евгений Коновалец, его направленность на распространение националистического движения на Большую Украину и привела к тому, что он притупил бдительность (и был взорван в Роттердаме 23 мая 1938 года).

Когда в 1939 году упала граница по Збручу, ОУН получила возможность распространить свою деятельность на восток. Оуновские идеи начинают целеустремленно продвигаться к востоку. Уже в 1940 году НКВД вылавливает комиссаров ОУН, которые появляются на Востоке Украины. В частности, в Сумском областном архиве найдены документы относительно деятельности оуновцев в Шостке.

Из документов вытекает, что в канун гитлеровского нападения на Советский Союз краевой проводник ОУН Иван Клымив (“Легенда”) подготовил кадры для подпольной сети ОУН на всей территории Восточной Украины. Предполагалось, что после освобождения территорий от большевистской власти эти кадры займут административные должности в каждом районе.

В партизанских отчетах, которые я обнаружил в Житомирском областном архиве, есть свидетельство о том, что в 1942 году гитлеровцы арестовали большую группу подпольщиков-оуновцев в Житомире. Немцы изъяли у краевого проводника Фомы документы довоенного периода, которые свидетельствовали о будущих планах ОУН на Востоке Украины. В частности, оуновцы планировали, что президентом возобновленного Украинского государства будет академик Богомолец.

Деятельность ОУН в годы гитлеровской оккупации вели в первую очередь бандеровские и мельниковские производные группы, которые имели задание восстановить Украинское государство, но шли к этой цели разными путями.

Бандеровцам, например, удалось во Львове 30 июня 1941 года провозгласить акт возобновления Украинского государства.

Планировалось, что сразу после того, как Украина будет освобождена от большевистской власти, на всей ее территории будет провозглашена власть украинская. И насколько можно судить по имеющимся документам, такая власть была провозглашена в 12 областях УССР, в том числе на территории нынешней Брестской области. Берестейщина, как считалось – это этническая украинская территория, и на нее тоже распространялись планы возобновления Украинского государства. Украинские националисты намеревались идти на восток, на все этнические земли, включая Кубань и, конечно, Крым. Вся власть в Украине должна была быть сосредоточена в руках краевого правительства.

Но гитлеровцы не восприняли акта возрождения Украинского государства и потребовали от бандеровцев его отзыва. Бандеровцы этого не сделали и потому были интернированы в Берлин.

С 15 сентября 1941 года гитлеровцы решили решительно расправиться с бандеровским подпольем и ликвидировали областные управы, которые и были украинской властью.

Все представители украинских организаций, в первую очередь бандеровского направления, были подвергнуты репрессиям. Рядовых бандеровцев или расстреливали, или бросали в концлагеря, ведущих деятелей, например, Василя Кука, вывозили на территорию нынешней Польши.

С 15 сентября 1941 года бандеровский провод, который оставался на оккупированных гитлеровских землях, переходит в подполье. И с этого времени бандеровцы являются откровенными противниками гитлеровской оккупации.

Наиболее яркие свидетельства о деятельности ОУН на Востоке дали документы их наибольших врагов, то есть органов карательной советской власти НКВД. В частности, от 24 мая 1943 года за подписью наркома госбезопасности УССР Савченко. Один документ так и называется – «О деятельности ОУН на Востоке Украины». В нем называются все области Украины, где действовало украинское националистическое подполье.

Интересным является документ, подписанный 30 ноября 1943 года начальником Донецкого (тогдашнего Сталинского) областного управления НКВД полковником Демидовым. В нем указывается точное количество украинского националистического подполья во время гитлеровской оккупации в районах Донбасса. В отдельных городах насчитывались сотни украинских националистов. Например, в Мариуполе во время гитлеровской оккупации было триста оуновцев, которые действовали в подполье. О других районах Донецкой области он пишет таким образом: «По районам Сталинской области созданы значительные формирования ОУН. Установлено, что в городе Мариуполе организация ОУН насчитывала до трехсот человек, в Краматорске – 120, в Славянске – 80, в Красноармейске – свыше 50, в Макеевке – 60, Марьенке – 80, Ольгенке – 30 человек... В основном в ОУН привлекалась интеллигенция, учителя, врачи, а также молодежь».

Это были те украинские патриоты, которые, как свидетельствуют документы, оставались с украинской душой еще со времен освободительного движения 1917–1921 года.

Украинское освободительное движение против гитлеровской оккупации было распространено по всем регионам. Скажем, в Днепропетровской области во втором квартале 1944 года НКВД арестовал 711 активных националистов, в третьем – 744. Это данные из так называемой «особой папки» днепропетровского района Компартии. То же происходило в других регионах Юга и Востока: на Одещине, Николаевщине, Кировоградщине, в Крыму. Добрались украинские националисты и в Кубань – из базовых городов Мариуполя и Бердянска. Оуновским центром на Кубани был город Ейск – с покон веку известное украинское поселение.

Оуновская деятельность не прекратилась после прихода Красной Армии. Есть документы, которые свидетельствуют, что на шахтах Донбасса в 1949 году разворачивалось украинское национальное движение. В связи с этим Роман Шухевич как лидер ОУН в стране и как главный командир УПА в 1948–1949 годах уделял большое внимание распространению ОУН на восток. Была разработана специальная программа, которая называлась «Орлик». Она предусматривала переброску значительной части украинских националистов с запада в восточные регионы, чтобы они могли, так сказать, рассредоточиться, затаиться до определенного времени.

Недавно в архиве СБУ я нашел письмо Романа Шухевча к Ольге Гилькив (его связной). За несколько дней до смерти он пишет о большом значении распространения националистической деятельности на Востоке Украины.

Александр Ищук, заместитель начальника научного отдела Отраслевого государственного архива СБУ: В архивах СБУ сохраняется едва ли не самая большая коллекция материалов по деятельности подполья ОУН на территории Восточной и Южной Украины. На сегодня точное количество документов еще не подсчитано. Мы начали собирать эту информацию в Киеве, также каждое областное управление СБУ проводит проверку своих архивов, ищет материалы.

В Луганской области обнаружено 12 дел по этому вопросу, в черниговской – 68, в Полтавской – 6, Киевской – 41, Хмельницкой – свыше 100 дел. Непосредственно в Отраслевом государственном архиве СБУ в Киеве – свыше 300 дел. Это лишь те материалы, которые предварительно обнаружены, и это еще совсем не окончательное число. По каждому из этих дел проходит не один человек – это иногда 10 или и 100 человек, поэтому речь идет о тысячах подпольщиков, о тысячах борцов за украинскую государственность. Фамилии этих людей были неизвестны, засекречены, и мы ничего точно о них не знаем.

Расскажу только об основных видах документов, которые сохраняются в архиве...

Первый массив документов – это непосредственно материалы ОУН. Например, сборник документов о структурах и деятельности ОУН и УПА – это дело 376 из коллекции печатных изданий Отраслевого государственного архива СБУ. Здесь есть инструкции, указания, отчеты разного рода лидероа подполья. Материалы охватывают период от 1941 года до середины 1950-х годов все области Украины.

Еще один массив материалов – фотографии. Они сделаны как самими подпольщиками, так и сотрудниками КГБ – это, например, снимки изъятого имущества или арестованных людей.

В основном это была молодежь 19–25 лет. Все эти люди были осуждены на длительные сроки заключения и отбывали наказание в Сибири.

На фото мы видим, что подпольщики имели печатные машинки, изготавливали литературу, которую распространяли среди населения.

Кроме того, сохранился большой массив документов органов государственной безопасности. Это архивные уголовные дела относительно участников подполья, их сохранились тысячи, однако мы еще не в состоянии их систематизировать. Сохранились также оперативные материалы КГБ – отчеты руководителей разного уровня из восточных и южных областей Украины, – которые писали докладные записки в Киев и Москву о борьбе с украинскими повстанческими группами на территории этих областей.

Хочу продемонстрировать уникальный материал, который показывает жертвенность не только подпольщиков ОУН, но и героизм простого населения. Потому что благодаря лишь населению подполья так долго просуществовало и имело смелость создавать организации в Донбассе, Сумской области, Запорожье после 1950 года.

Это материал из Хмельницкой области о крестьянке Павлюк, которая прятала руководителя окружного провода Каменец-Подольского Скобу. Эта крестьянка была арестована 1951 года органами КГБ, 2 ноября была допрошена, ей было предложено выдать руководителя подполья, но она отказалась. Ее подвергали разным пыткам. Павлюк отпустили домой, сказав: «Выдашь Скобу, будешь жить! Не выдашь, мы тебя арестуем». Поэтому она и вся ее семья наложили на себя руки, не желая выдавать подпольщиков ОУН, и оставили вот такую уникальную записку.

Зачитываю: «Слава Украине! Украинцы, не судите меня, что я казнила свою жизнь. Я не хотела идти на энкаведистские пытки, которыми уже 2 ноября с семи вечера и круглые сутки мучали мою сестру и моего шурина, племянницу. Мы умерли и гордимся своей смертью. Героям слава! От них требовали, чтобы они изменили Родине и выдали лидеров, но у нас – присяга, которую мы сдержали до конца своей жизни. Слава Украине! При тебе, Украина не дрогнет рука выпить яд и тебя не предавать».

И в конце есть короткая приписка, которая очень важна: «Может статься, что наши имена будут произносить, как будет свободная Украина».

Этот материал пролежал в архиве КГБ свыше 50 лет...

Оксана Климончук