В Евросоюзе призвали наказать виновных в преступлении против Гандзюк

Еврокомиссар заявил о неприемлемости нападений на общественных активистов.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил, что виновные в смерти чиновницы Херсонского городского совета, активистки Екатерины Гандзюк должны быть наказаны.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Очень расстроен новостями о смерти невероятно смелой Екатерины Гандзюк. Нападение на активистов гражданского общества неприемлемы. Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности», - отметил Хан.

Еврокомиссар также выразил соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк после длительного лечения скончалась.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки.