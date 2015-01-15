Боевики из артиллерии начали обстреливать Енакиево и Донецк, есть жертвы – штаб АТО

18:08, 15 января 2015
Политика
5559 0

Артиллерия террористов, для дискредитации сил АТО, после обстрела населенных пунктов близ Донецкого аэропорта развернулась в другую сторону и начала обстреливать Енакиево и Донецк, есть жертвы среди мирного населения.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Только что нами получена информация, что артиллерия противника, которая вела огонь из Горловки по населенным пунктам близ Донецкого аэропорта (Веселое, Пески), развернута в другую сторону и сейчас обстреливает Енакиево и Донецк. Среди мирного населения есть жертвы», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке джип боевиков протаранил автобус, перевозивший металлургов: есть жертвы - СМИ

Очевидно, как отмечают в штабе АТО, боевики имеют цель обвинить Вооруженные силы Украины в гибели мирных граждан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter