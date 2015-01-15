Боевики из артиллерии начали обстреливать Енакиево и Донецк, есть жертвы – штаб АТО
18:08, 15 января 2015Политика
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Артиллерия террористов, для дискредитации сил АТО, после обстрела населенных пунктов близ Донецкого аэропорта развернулась в другую сторону и начала обстреливать Енакиево и Донецк, есть жертвы среди мирного населения.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«Только что нами получена информация, что артиллерия противника, которая вела огонь из Горловки по населенным пунктам близ Донецкого аэропорта (Веселое, Пески), развернута в другую сторону и сейчас обстреливает Енакиево и Донецк. Среди мирного населения есть жертвы», - говорится в сообщении.
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Очевидно, как отмечают в штабе АТО, боевики имеют цель обвинить Вооруженные силы Украины в гибели мирных граждан.
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