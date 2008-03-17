Ющенко заинтересовали беременная женщина и конь (фоторепортаж)

Виктор Ющенко впервые в этом году появился на людях в образе фотографа.

Своей любимой камере он не изменил — пришел на выставку скульптур в Украинском Доме с фотоаппаратом Nikon d-70 стоимостью около $1000. Фотографируя, он приседал и даже становился на одно колено, пишет «Сегодня». Примечательно, что президент был без супруги, она побывала на экспозиции накануне.

Последний раз страна видела Виктора Андреевича снимающим во время прошлогоднего визита в концлагерь "Флоссенбург", где во время Второй мировой войны в плену был его отец Андрей. Кстати, Ющенко своих снимков никогда публике не показывал, в отличие от мэра Киева, который даже устраивал выставку фото.

Фото Кузьмы Федченко / УНИАН