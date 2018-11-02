В США объяснили, почему Путин так боится увидеть у своих границ успешную Украину

Любые усилия сделать Россию демократией будут разоблачать коррупцию, подрывать авторитарный контроль, который есть у Путина над страной. И поэтому он не хочет видеть никакие страны у своих границ, особенно Украину или Грузию, развивающимися по демократическому пути.

Об этом заявил экс-помощник Госсекретаря США, директор по вопросам прав человека и демократии «Института Маккейна» Дэвид Крамер, в интервью для проекта грузинской телекомпании “STV” на русском «Пограничная ZONA».

Интервью было опубликовано проектом «Пограничная ZONA» 31 октября 2018 года.

По словам Крамера, украинцы получили безвизовый режим и соглашение о свободной торговле с ЕС вопреки усилиям Януковича, который пытался помешать этому и вопреки давлению Путина на Януковича, чтобы он не подписывал этот документ.

«Раньше угрозой для России было НАТО, но потом неожиданно летом 2013-го года Евросоюз стал угрозой для России. Москва давила на Ереван, чтобы они не подписывали соглашение с Европейским Союзом. Потом давили на Киев, чтобы они не подписали этот документ. Они путались с Кишиневом, но это не вышло. США поддерживает Грузию и Украину, чтобы эти страны шли путем демократии. Оставались на пути интеграции в евроатлантическое сообщество, которое включает и ЕС и НАТО. Господин Путин видит любые усилия Грузии или Украины стать демократическими государствами, частью Европы, как угрозу. Это четко указывает, что интересы господина Путина расходятся с национальными интересами России. Национальным интересом России должно было бы быть иметь успешные демократии и рыночные экономики у своих границ. Будь-то Грузия или Украина», - заявил он.

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«Но это не в интересах господина Путина. Он не хочет иметь конкурирующие системы у своих границ. Особенно в Украине, потому что это близкое славянское государство», - добавил Крамер.

Также экс-помощник Госсекретаря США объяснил, почему Путин не желает превращения России в нормальную страну с нормальной демократией и современной экономикой. По его словам, появление у его границ успешных стран подорвет его власть, чего он не может допустить.

«Он скажет, что Россия – это нормальная страна с управляемой демократией или суверенной демократией. Россия под режимом Путина – это авторитарное и клептократическое государство. Любые усилия сделать Россию демократией, будут разоблачать коррупцию, подрывать авторитарный контроль, который есть у Путина над страной. И поэтому он не хочет видеть никакие страны у своих границ, особенно Украину или Грузию, развивающимися по демократическому пути», - заявил Крамер.

«Цель Путина номер один – оставаться у власти. Цель Путина номер два – оставаться у власти. И угадайте какая третья цель Путина?! Оставаться у власти. Он будет делать это всеми средствами. Даже теми, которые сделали его заложником собственной системы, когда он не может позволить себе уйти. Коррупция в России растёт вместе с авторитаризмом. Чем больше коррумпированной она становится, тем более она становится авторитарной. Он не может себе позволить потерять контроль, так как это может привести к полной потере контроля над всем», - объяснил экс-помощник госсекретаря США.

"Пограничная ZONA" – проект, запущенный в 2017 году на базе телеканала "STV" журналистом Егором Куроптевым. Цель проекта – продвижение евроатлантической интеграции страны, противодействие пропаганде и распространение правды для русскоязычной аудитории в Грузии, России, Украине и других странах о войне 2008 года, оккупации, войне в Сирии, аннексии Крыма и войне на востоке Украины.