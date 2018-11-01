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Яценюк после разговора с Меркель: курс наших общих ценностей будет продолжаться

17:30, 01 ноября 2018
Политика
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В Киеве лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк поблагодарил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель за помощь украинскому народу.

«Ангела Меркель принадлежит к числу тех выдающихся международных лидеров, которые вносят исключительный вклад в дело поддержки Украины», - написал Арсений Яценюк в своем Facebook после разговора с федеральным канцлером.

«Спасибо Вам, госпожа Федеральная канцлер, за помощь нашему народу. Верю, что курс наших общих ценностей будет продолжаться дальше», - подчеркнул Арсений Яценюк.

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