Сегодняшнее заседание Рады закрыли, депутаты соберутся завтра утром

Сегодняшнее заседание парламента завершено досрочно.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман закрыл заседание в 13.22, поскольку были рассмотрены все вопросы повестки дня.

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Как известно, в соответствии с Регламентом ВР, каждую среду парламент работает только на утреннем заседании, которое завершается в 14.00.

Гройсман напомнил, что следующее заседание состоится завтра в 10.00.