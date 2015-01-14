Сегодняшнее заседание Рады закрыли, депутаты соберутся завтра утром
13:49, 14 января 2015Политика
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Каждую среду парламент работает только на утреннем заседании, которое завершается в 14.00.
Депутаты соберутся на заседание завтра / Фото УНИАН
Сегодняшнее заседание парламента завершено досрочно.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман закрыл заседание в 13.22, поскольку были рассмотрены все вопросы повестки дня.
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Как известно, в соответствии с Регламентом ВР, каждую среду парламент работает только на утреннем заседании, которое завершается в 14.00.
Гройсман напомнил, что следующее заседание состоится завтра в 10.00.
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