Сегодняшнее заседание Рады закрыли, депутаты соберутся завтра утром

13:49, 14 января 2015
Политика
1086 0

Каждую среду парламент работает только на утреннем заседании, которое завершается в 14.00.

Депутаты соберутся на заседание завтра / Фото УНИАН

Сегодняшнее заседание парламента завершено досрочно.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман закрыл заседание в 13.22, поскольку были рассмотрены все вопросы повестки дня.

Читайте такжеДепутатам не понравился правительственный законопроект о наказании за кражу газа

Как известно, в соответствии с Регламентом ВР, каждую среду парламент работает только на утреннем заседании, которое завершается в 14.00.

Гройсман напомнил, что следующее заседание состоится завтра в 10.00.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter