Байден и Яценюк договорились добиваться от РФ выполнения обязательств

"Стороны обсудили недавнюю встречу министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии, согласились, что важно добиваться от России выполнения обязательств в соответствии с минскими договоренностями, в том числе осуществления мониторинга ОБСЕ на российско-украинской границе, возвращения заложников и вывода иностранных войск и вооружений с территории Украины", — говорится в сообщении Белого дома, пишет Росбалт.

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Байден также проинформировал Яценюка о решении США предоставить Украине в 2015 году кредитные гарантии на сумму $2 млрд.

Первая половина гарантий будет предоставлена в первой половине текущего года, вторая — в конце года.